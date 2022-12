Traficante solto após homicídio é preso novamente por tráfico de drogas Votuporanga

O investigado da Polícia Civil, M foi preso com centenas de pedras de crack para venda

Um traficante de Votuporanga, que foi preso em fevereiro de 2021, suspeito do homicídio do casal Fernanda e Roberto, mas solto após julgamento, foi capturado, novamente, mas dessa vez por tráfico de drogas. M., foi flagrado com centenas de pedras de crack para venda, além de grandes quantidades de cocaína.

De acordo com a ocorrência, que foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), já era conhecido nos meios policiais, principalmente por esse caso mais recente, durante as investigações ele acabou sendo abordado pelos policiais na garagem de sua residência, no bairro Pozzobon.

Nas buscas foram localizadas e apreendidas 197 pedras de crack prontas para a venda, 15 pacotinhos de cocaína também prontos para a venda, duas pedras grandes de cocaína, que após fracionadas renderiam centenas de porções, um telefone celular e certa quantia em dinheiro arrecadado com o comércio do entorpecente.

Foi dada voz de prisão a M. e o mesmo conduzido à DISE onde foi autuado em flagrante delito pelo delegado.

Após os trabalhos de polícia judiciária o autuado foi conduzido para uma unidade prisional ficando à disposição da Justiça para a devida audiência de custódia.

