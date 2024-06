Mulher de 22 anos bate motocicleta em poste de energia e morre no local

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

De acordo com informações do boletim de ocorrência, as causas do acidente serão apuradas

Uma técnica em enfermagem morreu nesta quarta-feira (12) após bater a moto que dirigia em um poste de iluminação no bairro Jardim Zé Menino, em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Leiliane Menezes de Souza, 22 anos, teve o corpo identificado por familiares contatados pela UPA Norte.

Na Central de Flagrantes, o pai (47 anos) e o marido (22) relataram que ela dirigia uma CG 160 Titan cinza, quando, por volta de 8h40, bateu contra um poste de energia no referido bairro. O companheiro contou que “ela saiu de casa por volta de 5h10 e recebeu a notícia do acidente por meio da Polícia Militar, que o orientou a comparecer até a unidade de saúde. Na UPA, recebeu a informação de que ela tinha morrido ainda no local da colisão”.

Uma irmã da vítima retirou o veículo e o pai acrescentou que ela fazia uso de medicamentos controlados. O delegado de plantão expediu requisição para exame necroscópico, a ser realizado no IML e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

Sepultamento

O enterro da jovem ocorreu às 14h, ainda desta quinta-feira (13), no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto. (Colaborou Bia Menegildo – Gazeta de Rio Preto)