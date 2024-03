Mãe de aluna negra acusa colegas de pisotear, xingar e tacar fezes na filha, dentro da escola

A mãe de uma adolescente negra de 12 anos acusa alunos da escola municipal em que a filha estuda de pisotear, xingar e tacar fezes na jovem dentro da unidade. O caso foi parar na Polícia Civil; a mulher registrou um boletim de ocorrência e solicitou uma medida protetiva para a filha, que ficou emocionalmente abalada com as agressões.

O pedido foi aceito pela Justiça e os colegas de turma devem ficar a 100 metros de distância da estudante. O depoimento da mulher foi registrado no dia 11 de março; ela relatou que a filha foi ofendida pelos alunos, que a chamaram de “cabelo de bombril”, “macaca” e “capacete de astronauta”.

A adolescente passou por exame de corpo de delito. Caso os agressores não respeitarem a determinação da Justiça e descumprirem a medida protetiva fora da escola, eles deverão ser detidos e encaminhados para a Fundação Casa. Dentro da unidade, será necessário uma supervisão. SBT INTERIOR