Homem é preso em flagrante por violência doméstica e tentativa de homicídio em Fernandópolis

A vítima chegou a ser encaminhada a UPA onde passou por exames médicos

Um caso de violência doméstica com tentativa de homicídio foi registrado na tarde de quinta-feira (31 de outubro) no bairro Morada do Sol, em Fernandópolis. A Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência na Rua Eurípedes José Ferreira, onde prendeu R.A..B.C., já conhecido pelas autoridades, como suspeito de agredir a companheira, N.F. da S.

De acordo com o relato, a vítima sofria fortes dores abdominais e apresentou lesões leves nos braços. Ela contou aos policiais que R. teria desferido chutes em sua costela e tentado golpeá-la com uma faca. No entanto, o ataque foi interrompido pelo pai de R., que interveio a tempo de evitar uma situação mais grave.

N. foi encaminhada para atendimento médico na UPA, onde recebeu cuidados e foi liberada após consulta. No local da ocorrência, a polícia apreendeu uma faca, a suposta arma utilizada pelo agressor.

A ocorrência foi formalizada no Plantão Policial, e o delegado ratificou a prisão do acusado. Ele foi autuado em flagrante e permanece detido, aguardando as medidas judiciais.

O caso será investigado, com a apreensão da arma reforçando as provas do crime.