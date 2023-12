Delegacia de Investigações prende suspeito de assassinar “QUITO” em Votuporanga

No último domingo, por volta do meio dia, no Bairro Palmeiras I, em Votuporanga, foi vítima de homicídio Sérgio Leonardo Rodrigues de Lima, vulgo QUITO, de 27 anos de idade.

Conforme o que a reportagem do votunews mostrou ao vivo, a vítima foi localizada com um disparo de arma de fogo, na cabeça, na Rua Amélio João Gossn, já sem vida.

A equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga compareceu no local, onde foram iniciadas as investigações.

Durante esta semana, a equipe do Setor de Homicídios da DIG, esclareceu toda a dinâmica dos fatos e a autoria do crime.

R. F. O. S., de 22 anos de idade, foi identificado como o autor do disparo, o qual se evadiu do local e estava foragido desde então.

Diante dos elementos colhidos pela investigação, foi representada pela Prisão Temporária do investigado.

Após trabalho de investigação desenvolvido pela DIG, R. foi localizado e preso pelos policiais civis em São Joaquim da Barra-SP.

A diligência de cumprimento do Mandado de Prisão contou com apoio de policiais civis da DISE de Votuporanga, Delegacia de Valentim Gentil e DIG de São Joaquim da Barra-SP.

Após os trabalhos de Polícia Judiciária, o preso será encaminhado para unidade carcerária, á disposição da Justiça.

