A informação é do DER (Departamento de Estradas e Rodagens), que está com uma licitação aberta para a instalação de 649 novos pontos de radares estradas de todo o Estado de São Paulo, sendo que 34 deles foram reservados para a região.

Em Votuporanga os equipamentos serão instalados na rodovia Euclides da Cunha em dois trechos, um na altura do km 516 (Pontilhão do São Cosme) e outro no km 522 (nas proximidades do Posto Trevão).

Já na Péricles Belini (Pontilhão do Frango Rico). Todos, portanto, devem voltar para mesmo local onde estavam instalados até 2021, quando foram retirados após o fim do contrato.