Instituto do Coração realiza procedimento inédito em Fernandópolis

O Instituto Avançado do Coração (IAcor), um dos serviços alcançou mais um marco importante na medicina cardiovascular ao realizar um procedimento inédito em Fernandópolis e região. A nova técnica, conhecida como litotripsia intravascular coronariana (shockwave), representa um avanço no tratamento de doenças cardíacas obstrutivas.

O procedimento utiliza um balão de angioplastia coronariana especial que emite ondas de choque. Essas ondas facilitam a abertura de obstruções coronarianas altamente calcificadas, um desafio comum enfrentado pelos cardiologistas. Com método, o implante de stents coronários torna-se mais seguro e eficiente, otimizando o tratamento e aumentando as chances de sucesso.

A introdução do shockwave no IACor é um passo no combate à doença obstrutiva coronariana, uma condição que pode ter consequências severas para o coração. A disponibilidade dessa técnica no Instituto amplia as opções de tratamento para pacientes de Fernandópolis e região, oferecendo acesso a procedimentos de ponta no campo da cardiologia.

Para o diretor do Instituto e responsável pelo procedimento, Dr. Rodrigo Araújo, o avanço reflete um compromisso em oferecer o melhor e mais atual tratamento aos usuários. “Estamos na vanguarda da cardiologia, constantemente atualizando nossas práticas com procedimentos inovadores e alinhados na modernização contínua dos cuidados cardíacos”, destacou.

Além da litotripsia, o IACor continua a incorporar outras técnicas avançadas, reafirmando seu compromisso com a inovação e a excelência no cuidado ao paciente cardíaco. Este desenvolvimento promissor abre novas portas para o tratamento de doenças cardíacas, trazendo esperança e qualidade de vida aos pacientes.