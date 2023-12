PM recupera carro levado por homem durante teste de compra e venda

A Polícia Militar de Bady Bassitt (SP) recuperou na tarde desta última quinta-feira, (30/11/2023), um carro, que foi levado por um indivíduo, durante um teste de compra e venda, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações da PM, câmeras de monitoramento do município registraram o Prisma circulando pela cidade. O veículo era produto de estelionato, registrado no dia 27 de novembro 2023, pelo município de Rio Preto.

Ao ser abordada, a motorista disse que o carro era de seu filho, que foi acionado para comparecer no local. Questionado, ele afirmou que havia comprado o veículo, onde teria dado como entrada um celular, avaliado em R$ 500,00, e mais R$ 3.000,00 em dinheiro.

Para a polícia, o proprietário do veículo informou que o suspeito havia negociado a compra do mesmo, onde pediu para experimentá-lo, marcando o local e horário. Ao sair para experimentar o carro, o dono conta que ele pediu para segurar seu celular e não voltou mais, onde um boletim de ocorrência foi registrado por estelionato.

O caso foi apresentado na delegacia de Bady Bassitt, onde o carro foi apreendido e devolvido à vítima. O autor, após ser ouvido, foi liberado e vai responder pelo crime de estelionato. Gazeta do Interior