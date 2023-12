Crime aconteceu por volta das 23h30 de quinta-feira (21). Marco Antônio Vetteri, de 35 anos, e Fabiana Aparecida Custódio, de 53, morreram no local.

Conforme apurado pela TV TEM, um motociclista, que trabalhava como segurança terceirizado no Hospital São Domingos, atirou contra Marco Antônio Vetteri, de 35 anos, e Fabiana Aparecida Custódio, de 53, que era enfermeira no mesmo hospital.

As vítimas estavam sentadas em uma mesa no bar e morreram no local. A suspeita é que o criminoso não aceitava o fim do relacionamento com a mulher e usou a arma do trabalho para atirar contra elas. Depois de cometer o crime, o motociclista fugiu.