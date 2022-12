A polícia iniciou operação visando cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Quatro suspeitos foram presos, sendo três em Barretos e um em Olímpia. Além disso, o veículo utilizado para a fuga dos criminosos foi localizado e apreendido. Não há informações se a arma utilizada no crime foi encontrada.

Além do homicídio da jovem, outra mulher ficou gravemente ferida. Ela foi atingida por um tiro e precisou ficar internada alguns dias no Hospital. A confusão aconteceu durante a partida do jogo de futebol entre Brasil e Croácia, na Copa do Mundo.