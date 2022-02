Polícia Ambiental apreende madeira ilegal em estabelecimento

Durante Policiamento Ambiental, foi realizada ontem (24) a fiscalização de uma Madeireira de Santa Fé do Sul, onde a equipe policial analisou os dados obtidos no saldo do pátio do comércio em questão, onde verificou que havia um estoque de 4,1005m³ madeira nativa sem Documento de Origem Florestal sendo assim elaborado em desfavor da empresa , o Auto de Infração Ambiental.

“Por ter em depósito 4,1005m³ de madeira sem licença válida para o armazenamento outorgada pela autoridade competente”, valorado em R$ 1,230,15, e notou-se também que foram vendidos 3,3392m³ de madeira nativa sem o devido Documento de Origem Florestal (DOF), sendo elaborado em desfavor da empresa o Auto de Infração Ambiental.

“Por vender 3,3392m³ de madeira sem licença válida para todo tempo de viagem outorgada pela autoridade competente”, valorado em R$ 1.001,76.

A madeira irregular em depósito foi apreendida e depositada em nome do proprietário no próprio pátio da empresa, onde aguardará decisão a ser proferida em sessão de atendimento ambiental, para posterior destinação.