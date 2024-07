Menina de 4 anos é vítima de maus-tratos pela própria mãe

Uma avó denunciou à polícia a mãe de sua neta de 4 anos após a menina apresentar marcas roxas nas nádegas. O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (4), no bairro Eldorado.

De acordo com o registro policial, a avó relatou que o filho teve um relacionamento de quatro anos com a mãe da criança. Após um acordo, ficou decidido que a menina ficaria com a mãe durante a semana e passaria os fins de semana com o pai.

No entanto, durante as férias escolares, a mãe levou a menina para passar alguns dias com o pai. Ao retornar para casa com a avó, a criança apresentou as marcas de agressão nas nádegas, o que motivou a denúncia à polícia.

Um boletim de ocorrência por maus-tratos foi registrado na delegacia, mas até o momento ninguém foi preso. A polícia investiga o caso para apurar as responsabilidades.