Wagner da Silva Cavalcante, 45 anos, morreu nesta terça-feira (16) vítima de um grave acidente de trânsito que ocorreu no último sábado (13) na rodovia Gabriel Melhado, em Birigui. Wagner, é a segunda vítima fatal do acidente, que também vitimou Denilson Vieira de Matos, 39 anos.

Os dois viajavam em uma Suzuki/125 pela rodovia Gabriel Melhado, sentido Birigui/Bilac. Denilson era garupa na motocicleta, e Wagner era o condutor do veículo.

Quando a Polícia Militar Rodoviária chegou no local, encontrou Denilson embaixo do Toyota/Corola, e Wagner já havia sido socorrido. Ele foi encaminhado em estado grave ao pronto-socorro municipal de Birigui. A dentista que conduzia o veículo não sofreu ferimentos. Ela fez o teste de bafômetro que acusou negativo.

Segundo o que foi apurado, uma dentista de 61 anos, seguia pela rodovia em um Corola, também no sentido Birigui/Bilac, e não teria visto a motocicleta, uma Suzuki/125, que seguia logo a frente. Segundo a dentista, a motocicleta não tinha iluminação.

O local do acidente passou por perícia do Instituto de Criminalística, que deve apontar a dinâmica do acidente. Birigui Notícias da Hora /