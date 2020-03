Polícia Militar prende dois indivíduos suspeitos de terem praticado assaltos em Votuporanga, nesta semana.

O setor de inteligência da Polícia Militar obteve êxito em uma ocorrência registrada na tarde desta quinta-feira. Através de informações, a Polícia Militar conseguiu identificar os suspeitos dos assaltos em dois mercadinhos ocorridos nesta semana, nas avenidas do Assary e 9 de Julho.

Os dois elementos estavam fugindo de Votuporanga e foram presos pela PM na cidade de Santa Adélia, próximo a Catanduva.

Com os indivíduos, foram apreendidos um revólver e um Fiat Uno usado na fuga após o roubo no mercadinho da avenida do Assary. Os indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas de assalto.

Além destes dois crimes, a Polícia acredita que a dupla tenha praticado outros crimes na cidade.

Parabéns aos Policiais envolvidos nesta ocorrência.

FOTO/ REPORTAGEM: VOTUNEWS.