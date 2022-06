Garçom ateia fogo em colega de trabalho dentro de lanchonete

Um garçom de 24 anos foi preso na noite desta sexta-feira (24), em Birigui (SP), após desferir golpes de facão e atear fogo em um colega de trabalho. O caso ocorreu em uma lanchonete na Rua Pedro Álvares Cabral, região central da cidade. A vítima foi socorrida em estado grave pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. O suspeito foi preso pela Polícia Militar e apresentado no plantão policial. Ele seria autuado em flagrante por tentativa de homicídio e incêndio.

De acordo com o subtenente André Souza, na quinta-feira (23) houve uma desavença entre o garçom e um entregador, de 31 anos, que é a vítima da tentativa de homicídio. Em razão desse desentendimento, o garçom teria sido dispensado.

Na noite desta sexta, ele foi até a lanchonete e se sentou em uma mesa. O garçom disse que queria um pedido de desculpas por parte dos colegas de trabalho, principalmente do entregador. Ele alegou que havia sido alvo de chacota e humilhação.

O suspeito estava com uma sacola dentro da qual havia uma garrafa pet de dois litros contendo álcool, um spray aerosol e um facão. Em determinado momento, o garçom entrou no estabelecimento e jogou o álcool sobre o entregador, espirrou o spray aerosol, também inflamável e ateou fogo no rapaz. Apesar no incêndio, ele ainda pegou o facão e desferiu golpes nas costas do rival antes de deixar o local correndo a pé.

A Polícia Militar e a equipe de resgate foram acionados. O fogo na vítima foi contido. Os policiais passaram a procurar pelo suspeito e o encontraram tentando se esconder em uma farmácia nas proximidades. De acordo com funcionários o garçom nunca havia demonstrado comportamento agressivo.

