Vítima evita golpe e prejuízos, mesmo assim recebe ameaças de morte

Suposto comprador ficou irritado com o fato do rio-pretense se recusar a vender uma moto

Os golpes pela internet estão cada vez mais comuns nos dias atuais. Um deles é o qual um estelionatário copia anúncio de venda de veículo e o refaz em algum site de compra e venda (ou mesmo em redes sociais) com valores bem abaixo da tabela, enganando assim, tanto o verdadeiro proprietário como o comprador, que se torna a principal vítima. Curioso neste sábado (7) é que um rio-pretense se atentou para a artimanha de bandidos, evitou a negociação, mas, mesmo assim, acabou recebendo ameaças de morte da pessoa que tentava comprar a moto dele (achando que ela pertencia ao golpista).

De acordo com informações do registro policial, o morador do Solo Sagrado declarou no plantão que “recebeu ameaças via WhatsApp de uma pessoa desconhecida após anunciar a venda de uma motocicleta no ‘Marketplace’ do Facebook. A propaganda foi postada no site dia 5 de outubro. Um homem entrou em contato e mostrou interesse em comprá-la e que um funcionário dele iria ver o veículo”. Tudo dentro da tática – quase – sempre utilizada pelos criminosos cibernéticos.

Ele seguiu o relato dizendo que “em conversa com esse suposto funcionário, que foi até a casa dele, desconfiaram que se tratava de um golpe, visto que anunciou a moto por R$ 10 mil, mas o interessado teria que enviar dinheiro para uma terceira pessoa [o golpista]. Assim, comunicou ao comprador que não iria negociar daquela maneira. O homem então ficou nervoso e enviou mensagens por meio de um número com DDD 017 ameaçando lhe matar, colocar fogo na casa onde mora, caso não aceitasse a negociação”.

A vítima bloqueou o número de decidiu formalizar a queixa na delegacia. O vendedor da moto foi orientado quanto ao prazo de seis meses que possui direito a processar os envolvidos e a documentação terminou encaminhada ao distrito policial correspondente a área dos fatos, que vai investigar.

gazetaderiopreto.com.br