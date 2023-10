Jovem foge da PM, escala muro, cai, sofre lesões e ainda é atacado por cães

Envolvido carregava porções de cocaína durante a tentativa de escapar dos agentes

Adolescentes tentaram fugir da ação policial em uma via do Residencial Santa Ana, em Rio Preto neste sábado (7) à noite, sendo que um deles acabou apreendido. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o jovem de 17 anos pulou o muro de uma residência, caiu, se machucou e ainda foi atacado por cães antes de ser levado para a Central de Flagrantes.

Policiais militares informaram ao delegado que era por volta de 21h, quando realizavam operação visando combater ao tráfico de drogas. Avistaram dois jovens que, ao perceberem a presença da viatura, passaram a correr em tentativa de fuga.

Um deles jogou um embrulho no chão e continuou a correr, escalou um muro alto, se desequilibrou, caiu em um terreno sofrendo lesões e ainda recebeu ataque de cachorros que ali estavam. Após algum tempo, policiais conseguiram fazer com que os animais se afastassem do rapaz, identificado em seguida com 17 anos.

Em revista pessoal, encontraram duas porções de cocaína, R$ 430 em dinheiro e telefone celular. O material foi todo apreendido, juntamente com o suspeito e levado à delegacia. No saquinho jogado no chão, havia mais 12 porções idênticas as que ele carregava. O outro envolvido conseguiu fugir.

Interrogado pelo delegado na presença da mãe, o adolescente confirmou que “as substâncias eram cocaína e que havia adquirido para revenda. O valor encontrado com ele era produto das vendas que já havia realizado”. Conforme prega o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), após a responsável assinar Termo de Responsabilidade, o garoto foi liberado.

Para um menor de idade permanecer apreendido, de acordo com o ECA, é necessário cometer crime se utilizando de violência ou grave ameaça, “o que não se verificou na presente”, segundo a autoridade policial. A documentação acabou enviada ao distrito policial correspondente a área dos fatos.

