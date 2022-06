Personal trainer é preso após vazar fotos íntimas da ex-namorada

Um personal trainer, de 29 anos, foi preso neste último domingo (12/06/2022), pela Polícia Civil de Urupês (SP), depois de vazar fotos íntimas da ex-namorada e descumprir medida protetiva contra ela. A vítima, de 25 anos, já havia procurado a delegacia três vezes por diversos crimes cometidos por ele.

De acordo com informações dos boletins de ocorrência, a jovem procurou a delegacia pela primeira vez no dia 6 de maio, relatando que teve um relacionamento com o suspeito, que durou cerca de 10 meses, chegando ao fim em razão dele ser muito ciumento e abusar psicologicamente dela. Durante o tempo em que ficaram juntos, ela conta que ele sempre ficava olhando seu celular sem sua autorização, e, após ela ter posto senha, ele exigia a liberação do aparelho para ele vasculhá-lo.

Ainda de acordo com trecho do BO, após o término do namoro, o personal passou a enviar mensagens de WhatsApp para a vítima com palavras de ofensa e mandando ainda fotos muito íntimas do casal, temendo que ele pudesse usar isso contra ela. Ela conta também que ele passou a persegui-la pelas ruas da cidade, onde ele é suspeito de ter invadido a casa dela, murchado o pneu e até riscado sua motocicleta em outra ocasião, além de ter escrito no portão da casa dela a palavra “puta”.

Naquele mesmo dia foi solicitada medida protetiva proibindo o autor de manter contato ou de se aproximar da vítima, da sua mãe e também deus irmãos, onde ela decidiu então representar criminalmente contra ele. Durante pesquisa, os policiais encontraram no sistema dois registros de violência doméstica feitos por ex-namoradas do suspeito, sendo um em 2013 e outro em 2016.

No dia 31 de maio, a jovem procurou novamente a delegacia de Urupês, dessa vez informando que nos dias 16, 17 e 20/05/2022, o suspeito teria ido até seu serviço para realizar compras, porém, devido à medida protetiva, ele não poderia se aproximar dela. Também para a polícia a vítima disse que seu amigo teria lhe contado que um rapaz teria recebido uma fotografia enviada pelo suspeito, na qual aparece a jovem sem roupas.

No dia 09 de junho, a vítima voltou à delegacia relatando que foi informada por sua mãe e por sua amiga que o suspeito tornou a divulgar mais uma foto sua, desta vez em um grupo de WhatsApp de cidades vizinhas. Diante dos novos fatos, ela solicitou a aplicação de novas medidas protetivas, já que a primeira já havia vencido.

Com base nas acusações, a justiça de Urupês decretou a prisão preventiva do personal trainer, que acabou sendo detido em casa, neste último domingo (12/06). Os policiais apreenderam também seu celular, que passará por perícia. O rapaz está preso na Cadeia de Catanduva (SP), onde passará por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (13/06), para saber se ficará preso ou não.