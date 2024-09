Homem morre no Hospital de Base após acidente na Euclides em Tanabi

João Antônio Delfino da Silva, de 53 anos, faleceu neste domingo, 8, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, após não resistir aos ferimentos causados por um grave acidente automobilístico ocorrido no dia 1º de setembro, na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Tanabi.

Segundo o boletim de ocorrência, João dirigia uma GM S-10 prata no sentido Cosmorama-Tanabi quando perdeu o controle do veículo, que capotou no km 477+500 da pista leste, parando no canteiro central. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro imediato, encaminhando o motorista para a Santa Casa de Tanabi.

Devido à gravidade dos ferimentos, João foi intubado e transferido para o Hospital de Base. Na manhã deste domingo, às 9h05, o hospital informou à Central de Flagrantes que o paciente sofreu morte encefálica, confirmada pela equipe médica.

O delegado de plantão requisitou um exame necroscópico, e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias do acidente.

No dia do ocorrido, a perícia técnica esteve no local para coletar evidências e realizar os testes necessários. Até o momento, não há sinais de envolvimento de outro veículo no capotamento, e as investigações continuam para esclarecer o que causou o acidente.