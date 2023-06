O acidente foi registrado na Rodovia Gelsomino Toloy, no km 9 + 800 metros no município de Planalto. A via liga a cidade de Planalto à Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

VIA QUE FAZ LIGAÇÃO COM A SP-425

TESTE DO BAFÔMETRO

O carro da vítima ficou totalmente destruído e o motorista ficou entre as ferragens do veículo. O motorista do canavieiro foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado não constatou o consumo de bebida alcoólica.