Homem é preso após agredir a esposa com facão

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante no último sábado, (22/10/2022), depois de agredir a esposa com um facão, em Bady Bassitt (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito chegou em casa bêbado, pela manhã, e, motivado por ciúmes, pegou um facão e bateu na esposa com a lateral do objeto. Em seguida ele pegou o celular da vítima e arremessou contra ela, atingindo seu olho esquerdo, que teve lesões.

Os policiais realizaram buscas pela cidade e conseguiram prender o homem, que acabou negando os fatos, afirmando que a vítima sofria de depressão. Diante das provas, ele foi preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal, ameaça e injúria e permaneceu preso à disposição da justiça.

Na Central de Flagrantes de Cedral, a vítima contou que esta não é a primeira vez que é agredida pelo indivíduo. Ela passou por atendimento médico e felizmente está bem.