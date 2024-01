NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Polícia Militar prende assaltante que praticou roubos na zona norte de Votuporanga

ATENÇÃO, NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: A redação do votunews acaba de receber a notícia sobre a prisão de um elemento que praticou ao menos três assaltos a mão armada nos últimos dias, na zona norte de Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br a Polícia Militar intensificou o policiamento pela zona norte da cidade, mobilizando o efetivo para aquela região da cidade com vistas a um individuo que já havia cometido três roubos pela região, principalmente em mini-mercados da cidade.

Durante o patrulhamento uma das viaturas visualizou um indivíduo de moto com as características pela Avenida Pedro Madrid Sanches, os policiais procederam a abordagem, e as características do indivíduo e da motocicleta eram as mesmas do autor dos roubos.

Diante das evidências, os policiais se dirigiram até a residência do elemento e, em sua casa foi localizado a luva azul, camisa de manga longa branca e calça jeans utilizadas nos roubos.

Em entrevista o elemento assumiu a autoria dos crime, sendo encaminhado ao plantão policial para registro dos fatos.

