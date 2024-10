Polícia prende ladrão que invadiu e furtou restaurante no centro de Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite desta quinta-feira (10) o ladrão que invadiu e furtou um restaurante no centro da cidade. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (9), quando o criminoso invadiu o “Bendito Cupim”, na rua Tietê, esquina com a rua São Paulo.

Como noticiado pelo A Cidade, a ação do bandido foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Pelas imagens, é possível ver pelo menos um criminoso dentro do restaurante vasculhando todo o local, com uma mochila nas costas.

Nesta mochila o ladrão coloca tudo o que vê de valor no local, como bebidas destiladas, coqueteleiras, copos, facas e outros equipamentos de uso do estabelecimento. Além disso, ele danificou a porta de vidro de um freezer para furtar sorvetes.

As imagens das câmeras de segurança foram entregues à Polícia Militar, que, imediatamente, iniciou as diligências para identificar e capturar o autor do crime. Na noite seguinte aos fatos o acusado foi encontrado e preso, após ser questionado e confessar ter cometido o furto.

O ladrão foi conduzido à Central de Polícia Civil de Votuporanga, onde foi colocado à disposição da Justiça. Jornal A Cidade