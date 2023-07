Polícia apreende armas e R$ 350 mil em condomínio de alto padrão

Uma ação das polícias Civil e Militar prendeu em flagrante um homem de 30 anos com uma pistola, rifle com luneta, centenas de munições e R$ 350 mil em espécie, na tarde desta sexta-feira (28), em um condomínio de alto padrão, em Bady Bassitt, região metropolitana de São José do Rio Preto, no interior de SP.

Segundo informações da Polícia Civil, o flagrante foi feito durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Os policiais também apreenderam notas promissórias, que reforçam a suspeita de que o detido atue como agiota.

Parte do dinheiro foi encontrado escondido dentro da dispensa do imóvel. O suspeito foi preso por posse irregular de arma de fogo e crime contra a economia.

Ele foi encaminhado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Rio Preto e deverá passar por audiência de custódia. SBT Interior