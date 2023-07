Glauco Ventura segue na presidência da Associação Comercial até 2024

O jovem empresário assumiu a primeira gestão em 2022 e foi reeleito para continuar à frente da associação

Com quase 77 anos de história, a Associação Comercial de Votuporanga é hoje uma das entidades mais representativas da região, com a missão de defender os interesses dos empreendedores e fortalecer a economia local. Na noite desta quinta-feira (27/7), uma nova gestão foi iniciada para 2023/2024, tendo a frente o empresário Glauco Ventura, reeleito, acompanhado de novos nomes na diretoria.

Como sócio proprietário da Angra Som, Glauco assumiu a primeira gestão da ACV em julho de 2022 e foi reeleito no último mês de junho para mais um mandato. Em discurso na noite desta quinta-feira, ele destacou as diversas oportunidades de qualificação profissional oferecidas aos comerciários e comerciantes, entre elas a Jornada de Marketing Digital em parceria com o Sebrae. Colaborar para a melhoria constante do atendimento é um dos focos da atual gestão. “No último ano, conseguimos alguns feitos importantes, tanto para o comércio, quanto para os comerciantes e também para a ACV. Ressalto aqui os diversos treinamentos, o sucesso do nosso almoço do Dia do Comerciante, a aprovação para a venda do Centro de Lazer que estava trazendo prejuízo ao nosso caixa, o resultado financeiro positivo de R$ 18 mil de superávit, parceria de convênio odontológico com a Uniodonto, nossas campanhas de prêmios e muitos outras ações”.

Num discurso de agradecimento e com boas expectativas para o novo mandato, Glauco ainda afirmou: “essa experiência é, sem dúvida nenhuma, uma das mais incríveis que um empresário pode passar, pois colocamos em prática tudo aquilo que acreditamos e aprendemos enquanto gestores e líderes”.

Compõem ainda a nova diretoria: a 1º Vice Elza Mara Pignatari Pinzan; 2º Vice Alessandro Simonato; Secretário Geral Celso Penha Vasconcelos; Secretário Adjunto Carlos Humberto Tonanni Marão; Tesoureiro Geral Valdecir Merlotti; Tesoureiro Adjunto Carlos Eduardo Ramalho Matta; Diretor Administrativo Fabio Pereira; Diretor Administrativo Adjunto Ivo Henrique Matavelli; Diretor Eventos Guilherme Santana; Diretor Marketing Natalia Fonseca De Haro; Diretor Marketing Adjunto João Batista Gomes; Diretor Patrimônio Ricardo Rocha; e Diretor TI Marcos Gerolamo Aureliano. Outros nomes estão no Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e comissões especiais.

O evento de posse foi acompanhado pela imprensa, convidados especiais e lideranças de diversas instituições, entre elas o vice-prefeito Cabo Valter, que representou o prefeito Jorge Seba e o deputado Carlão Pignatari; o presidente da Câmara, Daniel David e o gerente do Sebrae-SP, Marcos Amâncio.

Glauco Ventura

Nascido na cidade de Votuporanga, tem 42 anos e é filho de Sebastião Ventura da Costa Filho (presidente da ACV gestão 2004/2005) e Ana Maria Marin Ventura da Costa. É advogado e sócio administrador da empresa Angra Som, inaugurada pelo pai em 1989. É pai de três filhos Caroline, Otávio e Augusto e casado com a fisioterapeuta Denise Galvão Silveira.

Sua primeira graduação foi Bacharel em Turismo entre os anos de 1999 e 2002 na UNIP de Ribeirão Preto, cidade onde morou até meados de 2004. Voltando a Votuporanga, fez MBA em Marketing pela Unifev, entre 2005 e 2006 e Direito em 2016, sendo aprovado na OAB em 2017.

ACV

Em outubro deste ano, a Associação Comercial de Votuporanga completa 77 anos de fundação. É uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município.

Desde sua fundação, em 18 de outubro de 1946, a ACV atua em prol dos interesses do empresariado votuporanguense, fomentando o desenvolvimento da economia da cidade por meio de sua forte representatividade na oferta de serviços de orientação comercial e apoio à administração empresarial.

Dia dos Pais

Na próxima segunda-feira (31/7), começa a distribuição dos cupons da campanha do Dia dos Pais “Surpreenda seu herói” que sorteará mais de R$ 20 mil em prêmios, sendo 1 vale-compras de R$ 10 mil; três cervejeiras e cinco vales-compras de R$ 600,00. Lojistas interessados em receber o cupom precisam fazer a adesão com a ACV pelo 17.34267770.