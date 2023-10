Tarde com Missionária da RCC reunirá 500 mulheres em Votuporanga

Evento beneficente e realizado pela Comunidade Pater Noster, será no sábado, dia 18 de novembro, às 14 horas, no VotuClube

A escritora, psicóloga e missionária da Renovação Carismática Católica (RCC), Maria Cristina Maragon, estará em Votuporanga, no próximo dia 18 de novembro, para uma tarde só com mulheres.

O evento, chamado de “Mulheres em Oração – Formando Pérolas”, está marcado para começar às 14 horas, no Votuporanga Clube. A realização é da Comunidade Pater Noster, que pretende reunir 500 pessoas no local.

O Mulheres em Oração é um chá beneficente, que tem a proposta de promover uma tarde especial para as participantes, conforme explica a coordenadora da Pater Noster, Elaine Medalha. “É um evento feito por mulheres, para mulheres, e pensado na vida das mulheres hoje em dia”, destaca.

O nome do chá é inspirado no livro da palestrante, Formando Pérolas, onde ela aborda a dor e a cura emocional, por meio da experiência com Deus.

Em um vídeo falando sobre o evento, Maria Cristina afirma que seu projeto por todo o Brasil “é levar o melhor alimento que existe às pessoas: a palavra de Deus. A única que cura, tira as dores emocionais, traz a saúde e liberta”.

Elaine destaca que além do momento de oração, revelação, orientação, cura e libertação, o chá beneficente terá guloseimas e momentos de diversão e entretenimento, com o sorteio de brindes e viagens.

“Dentre as inúmeras iniciativas que a Comunidade faz para angariar fundos para os projetos sociais que desenvolve, como a venda semanal de pães e roscas, almoços e brechós, neste chá beneficente ainda cumpriremos nosso carisma, que é levar o pão e a palavra de Deus às pessoas”, reforçou a coordenadora.

Os convites para o “Mulheres em Oração – Formando Pérolas” estão sendo vendidos pelos membros da Comunidade Pater Noster, no valor de R$ 60.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 98225-3665 ou na sede da instituição, que fica na rua Maranhão, 2733, bairro Cidade Nova, em Votuporanga.