Traficante é preso com 10 Kg de maconha

Dez quilos de maconha e 267 gramas de cocaína foram apreendidos na noite da última terça-feira, dia 20, durante a prisão de homem no bairro Por do Sol em Fernandópolis. Com ele os Pms também encontraram R$ 1,6 mil reais em dinheiro.

De acordo com a PM, o traficante é velho conhecido da polícia e já possui passagens por porte e posse de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele foi identificado após os policiais abordarem um indivíduo que estava comprando entorpecente.

Após isso, em patrulhamento pelo local apontado pelo usuário, os policiais localizaram o suspeito que tentou empreender fuga, pulando muros de residências, mas acabou detido.

Com a prisão, os policiais localizaram em uma bolsa cerca de 10 kg de maconha, 267 gramas de cocaína, cerca de R$ 1.600 em dinheiro, além de duas balança de precisão e um aparelho celular.

Traficante e usuário foram encaminhados para o Plantão Policial, onde foram ouvidos. . O usuário liberado após assinar um termo circunstanciado.

Já o traficante foi preso pelo crime de tráfico e permaneceu à disposição da Justiça.