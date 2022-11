Jovem morreu no local do acidente; ele cursava o terceiro ano de medicina

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os jovens estavam voltando de uma festa de formatura. O carro em que as vítimas estavam, um Volkswagen Polo, transitava sentido Marília a Assis. Um caminhão seguia pela mesma via, no mesmo sentido, atrás do veículo. Em determinado momento, o condutor do carro parou sobre a faixa de rolamento. O motorista do caminhão fez uma conversão à esquerda para evitar uma colisão. Porém, o condutor do veículo também virou para o mesmo sentido, na tentativa de cruzar a rodovia, momento em que o caminhão bateu na lateral traseira do veículo.

João Pedro, que estava no banco traseiro do carro, morreu no local do acidente. Outros dois jovens, que também estavam no banco de trás, sofreram ferimentos graves, foram socorrido e encaminhados para o Hospital das Clínicas de Marília. O motorista e o passageiro do carro tiveram lesões leves.