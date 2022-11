Senac faz ação especial na Pediatria da Santa Casa de Votuporanga

Alunos do curso técnico em Enfermagem doaram 100 brinquedos e contaram histórias para os pacientes

Ações reais, que causam impactos na comunidade em que estão inseridos. Esse foi o objetivo do projeto desenvolvido pelos alunos do curso Técnico em Enfermagem do Senac, sob a orientação dos docentes do curso. A missão foi cumprida, transformando a Pediatria da Santa Casa de Votuporanga um espaço lúdico e repleto de imaginação.

Nesta quarta-feira (23/11), a turma esteve nos quartos para visitar os pacientes. Em cada leito, uma contação de histórias com fantoches, interação com os pequenos e muita alegria. “Os alunos escolheram a Santa Casa para a ação, em especial a Pediatria, com o intuito de levar um clima mais leve para os pacientes, minimizando um pouquinho o sentimento e a preocupação por estar internado. A Instituição é muito parceira do Senac e o objetivo foi estabelecer conexões com a comunidade, extrapolar o muro da escola e trazer benefícios com esta iniciativa”, destacou Tamilles Daniele Pereira Cezari, docente do Senac Votuporanga.

Eles também fizeram a doação de aproximadamente 100 brinquedos. Entre os itens, bonecas, carrinhos, animais, quebra-cabeças e muito mais que estarão à disposição dos pacientes na Brinquedoteca da Instituição. “São peças que foram arrecadadas em Riolândia e também na nossa escola. Selecionamos os que estavam em melhores estado para trazer para vocês”, contou a docente.

Durante sua visita, os alunos foram acompanhados pelo Grupo de Trabalho de Humanização, que visa apoiar na disseminação das práticas de humanização, favorecendo o trabalho em rede e contribuindo para tratamento de qualidade. “A criança, por meio da fantasia, pode experimentar sensações e pensamentos que a transportam, momentaneamente, para outro mundo, outro lugar, diferente do quarto do Hospital e, portanto, longe das condições aversivas de uma internação”, disse o psicólogo Igor Parise.

Ações como essa são de grande valia para a Instituição. “Agradecemos nosso grande parceiro Senac, por incentivar os estudantes a terem essa sensibilidade e empatia com nossos pacientes. Foi uma tarde especial para as crianças, que se sentiram acolhidas, felizes, auxiliando assim no tratamento”, concluiu o provedor Dr. Roberto Biazi.