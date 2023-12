Santa Casa de Votuporanga investe em testes para validação de limpeza

Após a limpeza e desinfecção de superfícies, a equipe coleta amostras, para comprovar a qualidade da higienização

A realização correta da limpeza do ambiente hospitalar é um dos pilares da prevenção e controle de infecções hospitalares e na redução de disseminação das infecções cruzadas.

Visando validação, monitoramento e controle dos processos realizados, a Santa Casa de Votuporanga implantou Testes de ATP – adenosina trifosfato, que comprovam a eficácia da limpeza e desinfecção em superfícies e ambientes.

A adenosina trifosfato consiste em moléculas de energia universal encontradas em todos os animais, vegetais, bactérias, células de leveduras e bolores, ou seja, em resíduos conhecidos como alimentares e orgânicos. “Estes resíduos podem abrigar bactérias e desenvolver biofilmes proporcionando a contaminação do ambiente hospitalar”, explicou Milena Basso Bolpato de Morais, enfermeira responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.

Após a limpeza e desinfecção de superfícies, a equipe coleta amostras, usando cotonetes específicos. Em seguida, são submetidas a leitura em um equipamento chamado Luminômetro, que identifica a quantidade de adenosina trifosfato presente.

A confirmação da presença de ATP no teste indica que a qualidade da limpeza ou do produto de limpeza, não foram eficazes para reduzir a carga de sujeira, bem como bactérias. Em caso de positivo, os colaboradores refazem a higienização e desinfecção e testam novamente. “O objetivo é mensurar níveis de limpeza, assegurando que as superfícies, equipamentos, locais estão livres de microrganismos e, consequentemente, que foram limpos corretamente, na frequência adequada, padronizada pelo Serviço de Controle de Infecção da Instituição’, complementou Milena.

O novo protocolo reforça o compromisso da Santa Casa de aperfeiçoar os serviços, com foco sempre na prevenção de infecções relacionadas a assistência à saúde. “Temos o menor índice de infecção hospitalar comparado com outras instituições. As novas tecnologias auxiliam na detecção de falhas e na melhoria de processos. Uma assistência limpa é uma assistência mais segura”, ressaltou Daiane Nazzi, enfermeira coordenadora de Facilities do Hospital.