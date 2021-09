Ele chegava para trabalhar quando foi abordado pelos criminosos

O empresário Lucas do Valle, de 29 anos, foi baleado na cabeça na manhã desta quarta-feira, 15, durante um assalto quando chegava para trabalhar, no bairro Ipiranga, em São Paulo. Ele estava sozinho no momento em que foi abordado por criminosos. Lucas é neto do narrador Luciano do Valle, que morreu em 2014, após passar mal e sofrer uma parada cardiorrespiratória.