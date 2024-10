Mulher morre após queda de moto em rodovia

Estava na garupa do veículo conduzido por um jovem de 19 anos, que perdeu controle ao fazer uma rotatória em Bilac; ele teve ferimentos leves

Andressa Panassi, 27 anos, morreu após cair da garupa da moto de um jovem de 19 anos, que teve apenas ferimentos leves. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu pouco antes das 12h, na rodovia Gabriel Melhado (SP-461), que liga Birigui a Bilac.

Policiais militares que passaram pela rotatória do bairro São João, em Bilac, relataram que se depararam com a moto Honda Titan prata, com placa de Bilac, caída, estando Andressa caída no asfalto, com escoriações.

O condutor da moto estava lado e apresentava escoriações nos braços e pernas. Ele alegou que perdeu o controle da moto e caiu, ao fazer a rotatória, não tendo outro veículo se envolvido no acidente

Socorro

Andressa foi atendida no local por uma ambulância e levada para o hospital da cidade, mas teria chegado na unidade já estava sem vida. Após a constatação do óbito, o corpo seria encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico que apontará a causa da morte.

O local onde ocorreu a queda foi preservado para realização de perícia antes de a moto ser liberada ao proprietário, que é devidamente habilitado, pois está com a documentação em ordem. Ele fez o teste do bafômetro no plantão policial de Birigui, o qual deu negativo para ingestão de álcool.

O caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo e um inquérito deve ser instaurado. hojemais.com.br