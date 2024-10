Polícia Civil intercepta esquema de tráfico de drogas gourmet em Rio Preto

A Polícia Civil de São José do Rio Preto desarticulou um esquema de tráfico de drogas gourmet no bairro Eldorado, após receber informações sobre o comércio ilícito em uma barbearia. A operação, liderada pela Deic do Deinter 5, prendeu o proprietário do estabelecimento, de 22 anos, e apreendeu um adolescente de 16 anos que alegou ser usuário. O traficante confessou o crime, permitindo acesso ao local onde estavam 7 porções médias de maconha e uma porção da droga tipo “dry”. Fato ocorreu na tarde desta quinta-feira, 24 de outubro.

Após busca em sua residência no Parque Jaguaré, foram encontradas mais três porções de maconha importada, identificada como “colômbia” e “flor”, além de potes com fragmentos, uma balança de precisão e 204 gramas da substância no total. Avaliadas como produtos de alto valor no mercado devido à alta concentração de princípio ativo, essas drogas gourmet representam um risco crescente à saúde pública e uma fonte de lucro significativa para o crime organizado. A operação resultou na prisão do comerciante por tráfico e corrupção de menor, enquanto o adolescente foi liberado sob custódia da mãe.