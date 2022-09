Funcionário mata patrão que teria se relacionado com mulher dele

Um funcionário foi preso suspeito de matar o patrão com golpes de barra de ferro, em Acreúna, sudoeste do estado. Em interrogatório, Adailson Tinoco da Silva disse que cometeu o crime porque a vítima teria se relacionado com a esposa dele. O corpo foi achado em uma represa.

O g1 não conseguiu contato com a defesa do suspeito até a última atualização dessa reportagem.

Aldo Brito da Costa, de 54 anos, trabalhava como eletricista e desapareceu na sexta-feira (26). Desde então, as polícias Civil e Militar procuravam pela vítima. Durante as buscas, até um helicóptero foi usado.

O corpo foi encontrado na noite de terça-feira (30). “O autor, um funcionário de Aldo, foi preso e confessou a autoria do crime”, disse o delegado Elexandre Cezar Rossignolo.

O suspeito trabalhava com Aldo há mais de dois anos. A vítima deixa esposa e dois filhos.