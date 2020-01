Homem compra carro em site de leilões e perde R$ 49 mil em Votuporanga

Após enviar o comprovante de pagamento, vítima foi informada pela empresa supostamente de São Bernardo do Campo/SP, de que poderia retirar o automóvel no dia seguinte, contudo jamais se concretizou.

Nesta quarta-feira (29), um morador de Votuporanga/SP, de 57 anos, procurou o 1º Distrito Policial para registrar um golpe de estelionato, após ser vítima de uma suposta empresa de leilões e perder R$ 49 mil ao negociar um veículo pela internet.

De acordo com informações, a vítima negociou a compra do veículo pela internet com a suposta empresa de leilões de São Bernardo do Campo/SP, sendo acordado o valor em mais de R$ 49 mil pelo carro.

Contudo, após a negociação, o homem fez o depósito bancário no valor solicitado para uma conta indicada pelo estabelecimento. Depois de concluir a operação bancária, à vítima encaminhou o comprovante de pagamento para a empresa, sendo confirmada a compra.

Em resposta, foi informado pelo golpista que o veículo estaria disponível no dia seguinte a comprovação do pagamento.

Ainda na delegacia, a vítima contou que enviou uma pessoa para retirar o veículo na referida empresa, em posse de uma autorização escrita de próprio punho, conforme orientação do golpista. No entanto, o enviado não conseguiu pegar o veículo.

A vítima afirmou que tentou entrar em contato com a empresa, por telefone ou site que passou a apresentar “erro”; momento em que desconfiou ter caído em um golpe, tendo suas suspeitas confirmadas após encontrar outras vítimas que afirmavam ter caído em golpes semelhantes, na mesma suposta empresa de leilões.

Por fim, o homem apresentou na Delegacia de Polícia todos os documentos que comprovam o ocorrido e registrou o fato que foi enviado para o setor de investigações da Polícia Civil.