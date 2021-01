Motorista de aplicativo é preso com drogas na rodovia Euclides da Cunha

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

No final da tarde de ontem terça-feira (19/01), a Polícia Militar local estava em patrulhamento pelo Posto Paulistão de Urânia-SP., que fica às Margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), quando os policiais perceberam que um veículo que ia entrar no posto e após perceber a presença da viatura desistiu de entrar, os policiais perceberam uma atitude suspeita do motorista e passaram a acompanhá-lo pedindo que parasse, ele tentou empreender fuga, mas logo desistiu sendo abordado pelos policiais.

Após busca foi encontrado no compartimento de abastecimento um pacote com uma porção de cocaína. Também foi apreendida uma quantidade em dinheiro e o celular.

O homem foi preso em flagrante e encaminhando para a central de flagrantes de Jales-SP.