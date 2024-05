Homem que furtou copo Stanley em Votuporanga é condenado a um ano de prisão

Um incidente peculiar ocorrido no centro de Votuporanga (SP) em julho do ano passado teve seu desfecho nesta semana, quando o acusado foi condenado a um ano de reclusão pela juíza da 1ª Vara Criminal da cidade.

O caso envolveu um homem, identificado apenas pelas iniciais J.C.S.C., conhecido como “Mineiro”, que tentou furtar um copo Stanley de uma loja na rua Amazonas, fingindo ser um cliente. O que ele não esperava era que sua tentativa de crime seria frustrada por testemunhas atentas e pelo funcionário da loja.

O furto ocorreu por volta das 18h30 do dia 6 de julho de 2023, quando o acusado se aproveitou da distração de um funcionário para pegar o copo e sair sem pagar. No entanto, um cliente presente na loja percebeu a ação e alertou o funcionário. O criminoso foi então perseguido e detido com a ajuda de pessoas que estavam na rua.

Durante o interrogatório policial, “Mineiro” confessou o crime, alegando que estava sofrendo com a abstinência de drogas. Ele também revelou ter sido preso em flagrante por furto em janeiro do mesmo ano.

A juíza responsável pelo caso, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, negou a tese de estado de necessidade apresentada pela defesa do réu, argumentando que embriaguez voluntária ou dependência química não justificam o crime, já que o acusado tinha consciência de seus atos.

Assim, “Mineiro” foi condenado a um ano de reclusão em regime fechado.