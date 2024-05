Em uma operação realizada durante a noite desta terça-feira (28), no bairro Pacaembu, a Força Tática de Votuporanga prendeu um suspeito relacionado ao tráfico de drogas. Os policiais conseguiram interceptar um ponto de distribuição de entorpecentes, resultando na apreensão de uma quantidade significativa de maconha.

Durante a incursão, foram confiscados três tijolos da substância ilícita, totalizando mais de 2 kg de droga, prontos para serem comercializados, além de apetrechos. O suspeito detido foi conduzido à central de flagrantes de Votuporanga, onde estão sendo realizados os procedimentos legais cabíveis.

A identidade do detido ainda não foi revelada pela polícia, que continua com as investigações para desvendar possíveis conexões com outros crimes na região.

Mais detalhes sobre a operação serão fornecidos à imprensa conforme o desenrolar das investigações.