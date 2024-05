Pescadores são multados por pesca em área proibida em Ouroeste

No último sábado (18), durante uma ação conjunta da Polícia Ambiental e da Operação Impacto, dois pescadores foram flagrados pescando em local proibido na área conhecida como “buracão”, logo abaixo da Usina de Água Vermelha em Ouroeste.

A equipe de fiscalização ambiental terrestre flagraram os dois indivíduos com petrechos de pesca no local, onde a pesca é expressamente proibida. Pela infração, os pescadores foram multados no valor total de R$ 2.300,00.

Durante a vistoria, os policiais apreenderam dois caniços de nylon e 8,9 kg de pescado das espécies Dourado e Tucunaré. Os petrechos de pesca foram apreendidos e depositados na sede do 1º Pelotão da Polícia Ambiental de Fernandópolis. Já os peixes apreendidos foram doados à Casa Abrigo de Ouroeste.