Esposa de homem preso indevidamente passou mal com situação

A esposa do trabalhador rural preso indevidamente por não pagar pensão alimentícia ao filho tenta esquecer os momentos de tensão que enfrentou.

José Carlos Costa foi levado para a delegacia de Urupês (SP) na quarta-feira (17). Ele foi solto após passar por audiência de custódia na quinta-feira (18).

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), os dados que constavam no mandado de prisão do trabalhador rural estavam “equivocados”.

Em entrevista à TV TEM, a esposa de José Carlos disse que enfrentou momentos de tensão porque sabia que o marido era inocente.

“Passei mal. Comecei tremer. Ainda estou meio ruim. Senti humilhação. A gente não deve. Ele trabalha e pega bico de fim de semana. A gente está em uma situação difícil”, afirmou Adriana Forni Vieira.

José Carlos chegava do trabalho quando foi preso pela Polícia Civil de Urupês. Ele contou que ficou totalmente surpreso ao ver a presença das equipes da corporação.

“Não vi o documento, mas falei que a pensão estava em dia, e que tinha o recibo dentro de casa, mas não me deixaram encontrá-lo. Só sabia que era inocente. Chegaram falando o nome de uma criança, mas não a conheço”, contou o trabalhador rural.

Depois de ser preso em casa, José Carlos foi transferido para a cadeia de Catanduva (SP), onde passou a noite em uma cela com outras quatro pessoas.

“Confio na Justiça, mas agora dá medo. Você chega do serviço, sem dever nada, e te levam para a cadeia. Perdi um dia de serviço. Faz muita falta porque, se não pagar pensão, vou preso. Não sei o que vou fazer. Vou arrumar um advogado para ver o que acontece”, disse.

Em nota, o TJ-SP informou que a Vara Única de Urupês emitiu um mandado de prisão com o nome correto do não pagador, mas com endereço equivocado.

“A polícia, ao chegar ao local indicado e verificar que havia um morador com nome similar ao que constava no mandado, realizou a prisão. Em audiência de custódia, no Fórum de Urupês, a Justiça determinou a imediata liberação de José Carlos Costa, com expedição de alvará de soltura.”

A TV TEM não conseguiu falar com o delegado que cumpriu o mandado de prisão.