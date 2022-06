Detento escapa de penitenciária, furta carro de agente e foge na região

Um detento que cumpre pena no regime semiaberto da Penitenciária Nestor Canoa, que fica em Mirandópolis, na região de Araçatuba (SP), fugiu nesta quinta-feira (9) da unidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, repassadas ao sbtinterior.com, o preso conseguiu escapar do presídio, furtou o carro de um agente penitenciário que estava no estacionamento e fugiu com o veículo.

Várias equipes da PM foram acionadas e conseguiram localizar o carro, já abandonado, no fim da tarde desta quinta (9), mas não encontraram o preso. A ocorrência está em andamento.

Os detentos que estão no regime semiaberto fazem atividades laborais e têm outros benefícios dentro das unidades prisionais.

A reportagem do sbtinterior.com questionou a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de SP) sobre a ocorrência e aguarda o retorno.