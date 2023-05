Sargento de Araçatuba mata colegas dentro da base da PM

Um policial militar de Araçatuba matou dois colegas de trabalho dentro da base da 3ª Companhia da PM, por volta das 9h desta segunda-feira (15), em Salto, no interior de São Paulo.

Segundo informações preliminares, o sargento da corporação se entregou após cometer o crime. Ele teria trancado outro sargento e um capitão dentro de uma sala e atirado contra eles com um fuzil.

A perícia está no local e os corpos deverão ser encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que a corregedoria da PM está apurando o caso. As causas do ataque são desconhecidas.

“É com extremo pesar que a Polícia Militar informa que nesta segunda-feira (15), por volta das 9h, dois policiais militares foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por um Sargento da Instituição por razões ainda a serem esclarecidas. O crime ocorreu nas dependências da 3ª Companhia do 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior (50º BPM/I), situada na cidade de Salto. Infelizmente, as vítimas entraram em óbito. Todas as providências de Polícia Judiciária Militar estão em andamento neste momento e a Corregedoria da Instituição acompanha as apurações.” SBT Interior