Segundo informações do boletim de ocorrência, dois indivíduos se envolveram em um desentendimento próximo ao estabelecimento comercial.

Um episódio de violência assustou os moradores de Tanabi, na zona norte da cidade neste sábado por volta das 12:20h, quando a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo em uma padaria no bairro Domingos Lucio Vasconcelos.

De acordo com relatos obtidos no local, um dos envolvidos correu em direção à padaria, seguido pelo outro indivíduo, que sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos em sua direção. Felizmente, os tiros não atingiram o alvo, mas deixaram marcas na parede e em uma prateleira dentro da padaria.

Testemunhas informaram aos policiais o apelido do autor dos disparos, mas sua identidade e a motivação do conflito ainda são desconhecidas. A arma utilizada foi descrita como pequena, possivelmente um revólver, porém, não foi possível confirmar com certeza.

A vítima, que tentava se proteger ao entrar no estabelecimento comercial, não foi identificada e nem localizada.