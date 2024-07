NOTÍCIA URGENTE: caminhão colide na traseira de outro na Euclides da Cunha em Meridiano

Um grave acidente ocorreu na rodovia Euclides da Cunha, no sentido Meridiano a Valentim Gentil, na tarde desta sexta-feira, dia 19.



Um caminhão de pequeno porte carregado com côcos, colidiu com a traseira de um caminhão carregado com madeira, resultando em um cenário de destruição e tragédia.

A colisão deixou a cabine do caminhão de pequeno porte totalmente destruída. Inicialmente, as informações indicam uma vítima no acidente. O impacto foi tão forte que o trânsito na rodovia ficou complicado, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram imediatamente acionadas e estiveram no local para prestar socorro. Além disso, a Polícia Militar Rodoviária também compareceu para sinalizar o trecho e garantir a segurança dos demais motoristas.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Mais informações em instantes.