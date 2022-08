Jornalista que atuou em Rio Preto leva tiro na cabeça em assalto em SP

O jornalista e professor Egberto Caliani, que atuou como repórter da Record TV Rio Preto, em São José do Rio Preto (SP) foi alvejado com um tiro na cabeça durante um assalto, na noite do último domingo (14), em São Paulo.

Segundo informações preliminares dos amigos e pessoas próximas do jornalista, Egberto estava acompanhado do namorado quando foi atingido pelo suspeito com um tiro na boca. A bala teria ficado alojada na cabeça dele. Ele passa por cirurgia na tarde desta segunda-feira (15), em um hospital da capital paulista.

Após atuar em Rio Preto, o repórter, que nasceu em Campinas (SP), mudou-se para São Paulo onde trabalha como professor na rede estadual.

O crime que vitimou Egberto chocou os colegas da Comunicação de Rio Preto e região.