Identificada quadrilha que aplicava golpe do cartão bancário em idosos

A Polícia Civil de Urupês (SP), identificou, após quase dois meses de investigações, uma quadrilha da região de Bauru (SP), que aplicava golpes trocando cartões bancários de idosos. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante e uma adolescente de 16 anos detida.

Segundo os policiais, as duas mulheres se passavam por agentes de saúde, ludibriavam os idosos e pegavam seus cartões bancários com as senhas pessoais, onde realizavam saques e compras. No local elas deixam um outro cartão bancário, geralmente de outra vítima anterior. Assim, os idosos demoravam para perceber que tinham sido vítimas de um golpe, só notando quando iam manipular o cartão, o que geralmente ocorria dias depois.

Em Urupês, a quadrilha fez a primeira vítima no dia 5 de janeiro deste ano. Um idoso, de 67 anos, entregou o cartão e as criminosas, com a promessa de “aumento da aposentadoria”, realizaram cinco transações financeiras, que resultaram em um prejuízo de R$ 1.800,00.

Com uma segunda vítima, de 79 anos, também de Urupês, as bandidas se passaram por agentes de saúde e solicitaram seu cartão de vacina, onde acabaram furtando seu cartão bancário. O idoso conseguiu perceber o crime a tempo e acabou bloqueando as contas bancárias.

Os policiais iniciaram as investigações e rastrearam os locais onde elas estavam realizando as compras e saques. Através de imagens de câmeras de monitoramento, as equipes descobriram um terceiro envolvido, o motorista do carro, que transportava as golpistas.

Traçando o percurso da quadrilha, os investigadores apuraram que os estelionatários aplicaram golpes no município de Iacanga, Paulistânia, Duartina e também em Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Com o auxílio de policiais civis destas cidades, as equipes chegaram até o motorista do veículo, V.V.C., de 45 anos, da cidade de Bauru (SP). Ostentando uma extensa ficha criminal com vários antecedentes, o homem possui, inclusive, passagem por porte de munição de fuzil, tráfico de drogas e até sequestro.

Monitorando os passos dos golpistas, policiais civis conseguiram prender os três criminosos nesta última quarta-feira (01/03), na cidade de Paulistânia, após eles praticarem mais um golpe. As mulheres foram identificadas como sendo B.T.A.M, de 29 anos, e G.V.M.S, de 16 anos.

O homem e a mulher, maiores de idade, foram presos em flagrante por furto, associação criminosa e corrupção de menores. Já a adolescente infratora foi ouvida e liberada.

Ainda segundo os policiais, as investigações continuarão com o objetivo de identificar novas vítimas da quadrilha.

