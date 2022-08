A DISE de Votuporanga prendeu hoje (29), pai e filho com armas e munição, no bairro Jardim Vivendas, em Votuporanga. Os dois são conhecidos nos meios policiais – com idade de 52 e 29 anos – e possuem passagens por tráfico de drogas e já estavam investigados pela DISE por envolvimento no tráfico de drogas, além de serem protagonistas de uma rixa entre grupos rivais do crime.

Durante as investigações, os policiais fizeram a abordagem quando os dois saíram da casa e entraram em um veículo, sendo de imediato abordados, estando os mesmos de posse de armas de fogo. O pai estava com um revólver calibre 38 com cinco munições calibre 38 intactas, e o filho com uma pistola, calibre .40., carregada com pente contendo dez munições .40 intactas.

Em buscas pela casa também encontraram Uma (01) Pistola, marca Taurus, Calibre 9 mm, Três (03) Carregadores para calibre 9mm e Trinta e Sete (37) Munições calibre 9mm intactas.

Eles foram conduzidos para a DISE onde foram autuados em flagrante delito por infração ao artigo 14 da Lei 10826/03 Estatuto do Desarmamento – Porte de arma de fogo de uso permitido. Os mesmos estão à disposição da Justiça.