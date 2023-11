Mulher de 56 anos é encontrada morta em motel de Olímpia

A Polícia Civil investiga o suposto latrocínio de uma mulher de 56 anos encontrada morta na madrugada desta quinta-feira (02), no quarto de um motel em Olímpia, no interior de São Paulo.

Segundo informações da PM, na noite de anteontem (1º) a vítima, que é moradora de Severínia, cidade próxima, teria pegado um carro de aplicativo e seguido até uma praça, onde o motorista pegou o passageiro que havia marcado um encontro com ela.

O casal foi deixado no motel. Após um tempo, os funcionários viram o suspeito fugindo pelos fundos do estabelecimento. Desconfiados, eles arrombaram a porta do quarto locado e encontraram a mulher morta com travesseiros em cima do rosto. A suspeita é de que ela teria sido asfixiada.

Ainda de acordo com a polícia, o celular dela não foi encontrado – por isso a suspeita é de latrocínio (roubo seguido de morte). Mas o caso também pode se tratar de feminicídio (quando o homicídio acontece por causa da condição do gênero feminino da vítima).

O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barretos (SP).

O suspeito do crime não foi encontrado, mas está sendo procurado.. SBT INTERIOR