Polícia Ambiental registra mais duas ocorrências envolvendo animais em Votuporanga e Américo de Campos

Na última quinta-feira, 16 de fevereiro, a Polícia Ambiental constatou maus tratos e manutenção irregular de cativeiro nas cidades de Votuporanga e Américo de Campos.

Em Votuporanga, o fato ocorreu em uma propriedade rural, e foi constatado maus tratos a animais suínos dos quais estavam muito magros, com ferimentos e sem os devidos cuidados veterinários. Além de toda a aparência os recipientes utilizados para alimentação estavam vazios, sem ração e sem água. O proprietário foi autuado em R$ 6.000,00, devido aos maus tratos.

No município de Américo de Campos, a equipe de Polícia Ambiental em fiscalização de criador regulamentar de pássaros, constatou irregularidade nas anilhas de três aves da espécie trinca-ferro, que apresentavam sinais de adulteração.

O mesmo foi autuado no valor de R$ 1.500,00 e as aves foram apreendidas para avaliação com um profissional.

