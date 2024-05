Polícia Militar Rodoviária ganha oito novas viaturas para patrulhamento na região

São dois Jeep Comander e seis Hyundai HB20

A Polícia Militar Rodoviária ganhou nesta quinta-feira, 23, oito novas viaturas para aumentar o patrulhamento na região de Rio Preto. São seis Hyundai HB20 e dois Jeep. As oito novas viaturas fazem parte de um pacote de 106 novas viaturas distribuídas nesta quinta-feira, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicano), durante cerimônia, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. “As oitos viaturas não vão ficar todas na cidade de Rio Preto, porque elas estão distribuídas pela nossa região de atuação que atende as áreas das bases de Catanduva,

Cedral, Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Sud Mennucci. Aqui em Rio Preto ficamos com os dois Jeep Comander que vão ser utilizados pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário)”, explica o comandante da região, capitão Noé Cavalari.

Na mesma cerimônia, o governador anunciou a adesão do Estado à parceria com o aplicativo Waze, que amplia o monitoramento em tempo real das rodovias. Isso tornará mais eficiente a previsão dos fluxos de veículos e outras informações, como o cálculo do tempo de viagem, acesso a séries históricas de dados, monitoramento em tempo real da situação das estradas e os alerta aos veículos que circulam nas rodovias estaduais.

O aplicativo Waze for Cities irá permitir que os usuários criem alerta e informem os demais usuários sobre ocorrências nas vias, como acidentes, presença de fauna na pista, buracos, facilitando a mobilização de equipes de apoio do DER e a reversão de faixas em

trechos específicos, com maior agilidade.

Em contrapartida, o DER usará também o aplicativo como canal de comunicação com os motoristas, para informar sobre interdições, ocorrências e operações especiais, assim como rotas alternativas e condições do tráfego.

Os dados coletados na plataforma Waze, processados na Google Cloud, permitirão ainda o aprofundamento de estudos e análises sobre o fluxo nas vias.

Marco Antonio dos Santos

[email protected]